«Ведомости» узнали о сделке по продаже московского «Метрополиса»

Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate и американская инвесткомпания Hines договорились с логистическим оператором «Лидертранс» о продаже ему офисного комплекса «Метрополис» на Ленинградском шоссе, передают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с объектом, и два источника, близких к разным сторонам сделки.

Бизнес-центр «Метрополис» находится на Ленинградском шоссе, в 280 м от станции метро «Войковская». Его общая площадь — 80 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя три офисных здания и является частью многофункционального комплекса (МФК) «Метрополис», в который также входит одноименный торговый центр.

По словам собеседников «Ведомостей», сделка находится на продвинутой стадии. Представитель компании CORE.XP, выступающей консультантом в рамках этого соглашения, сообщил изданию, что «покупатель объекта — один из российских инвестиционных фондов».

Два корпуса БЦ «Метрополис» инвестфонд Hines Russia & Poland Fund и PPF Real Estate приобрели еще в 2015 году, пишут «Ведомости». Сделку по покупке третьего корпуса, по данным газеты, закрыли через три года.

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, стороны решили продать объект, сообщили «Ведомостям» консультанты. С тех пор, по их словам, возможность покупки комплекса изучали несколько игроков, но в итоге соглашение удалось заключить с «Лидертрансом».

Консультанты сказали изданию, что связанные с покупателем структуры создали новое юридическое лицо — фирму «БЦ на Войковской» — перед приобретением комплекса. По информации «СПАРК», компанию зарегистрировали в июне.

Информация о БЦ уже пропала с сайта PPF Real Estate, обращает внимание газета. Согласно информации с сайта, это последний объект компании на российском рынке.

Компания «Лидертранс» занимается перевозками по России, Китаю, Турции и странам Центральной Азии, говорится на ее сайте. Основное юридическое лицо компании — ООО «ТЭК «ЛИДЕРТРАНС», по данным «СПАРК», зарегистрировано в 2010 году в Набережных Челнах. Учредитель — Михаил Устюжанин.