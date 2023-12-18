Лидер ТРСК попросил Путина установить прямые отношения с Северным Кипром

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о прямых отношениях самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК) и Россией. Об этом он сказал агентству ТАСС.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром», — заявил Татар.

Он отметил, что если бы у Москвы были прямые отношения с его страной, это было бы полезно и Турции, которая «стремится к развитию отношений со всеми странами, включая Россию».

Татар отметил, что власти Северного Кипра хотели бы также установить прямое авиасообщение с Россией. «Для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан», — уточнил он. По словам президента ТРСК, на данный момент у правительства непризнанной республики нет возможности получить такое разрешение.

ТРСК — самопровозглашенное государство, которое признало только Турция. Власти греческой части Кипра считают территорию ТРСК незаконно оккупированной.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Между греко-киприотами и турко-киприотами возникла напряженность, в итоге в 1964 году на территорию острова ввели миротворческий контингент ООН.

Через десять лет на острове произошел военный переворот, новые власти поддерживали идею присоединения Кипра к Греции. Ситуацией воспользовалась Турция и ввела на остров войска. В итоге остров разделили на северную — турецкую — часть и южную — греческую. Между ними находится буферная зона с миротворцами ООН.

В июле 2021 года профессор турецкого университета Малтепе (находится в Стамбуле) Хасан Унал заявил, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой ТРСК в качестве независимого государства. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что российские регионы не могут быть предметом сделок.