Кандидат «Альтернативы для Германии» впервые станет бургомистром

Кандидат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тим Лохнер впервые станет бургомистром Пирны — города в федеральной земле Саксония на востоке страны, сообщил телеканал N-TV.

Лохнер смог обойти конкурентов со стороны Христианской демократической партии (ХДС) и «Свободных избирателей». Он одержал победу во втором туре голосования, перейдя порог необходимого большинства в 38,5% голосов. Лохнер не является членом АдГ, но состоит в этой фракции в городском совете и баллотировался от этой партии.

Явка избирателей составила всего 53,8%. Как уточнил N-TV, в первом туре голосования только 50,4% из примерно 31 700 жителей отдали свой голос. Предыдущий мэр Пирны Клаус-Петер Ханке решил не участвовать в выборах.

Теперь политики АдГ занимают две высшие муниципальные должности в стране. В июне Роберт Сессельманн получил пост окружного администратора в тюрингском округе Зонненберг, будучи первым человеком от партии, кто занял такую должность.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в стране. Ее основали в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом.

С течением времени в политике партии наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии с 2015 года, когда страна приняла более 1 млн выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ. В парламенте Германии «Альтернатива для Германии» занимает 79 из 736 мест.