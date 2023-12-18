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Кандидат «Альтернативы для Германии» впервые станет бургомистром

Кандидат от «Альтернативы для Германии» Лохнер станет бургомистром Пирны

Кандидат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тим Лохнер впервые станет бургомистром Пирны — города в федеральной земле Саксония на востоке страны, сообщил телеканал N-TV.

Лохнер смог обойти конкурентов со стороны Христианской демократической партии (ХДС) и «Свободных избирателей». Он одержал победу во втором туре голосования, перейдя порог необходимого большинства в 38,5% голосов. Лохнер не является членом АдГ, но состоит в этой фракции в городском совете и баллотировался от этой партии.

Явка избирателей составила всего 53,8%. Как уточнил N-TV, в первом туре голосования только 50,4% из примерно 31 700 жителей отдали свой голос. Предыдущий мэр Пирны Клаус-Петер Ханке решил не участвовать в выборах.

Теперь политики АдГ занимают две высшие муниципальные должности в стране. В июне Роберт Сессельманн получил пост окружного администратора в тюрингском округе Зонненберг, будучи первым человеком от партии, кто занял такую должность.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в стране. Ее основали в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом.

С течением времени в политике партии наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии с 2015 года, когда страна приняла более 1 млн выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ. В парламенте Германии «Альтернатива для Германии» занимает 79 из 736 мест.

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Германия Альтернатива для Германии Саксония
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