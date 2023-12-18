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В Мексике 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra

Не менее 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra в Мексике

В результате нападения на гостиницу Salvatierre в Мексике погибли не менее 12 человек, сообщает портал Infobae со ссылкой на прокуратуру штата Гуанахуато.

Как уточнили власти города Сальватьерра, в ночь на субботу 17 декабря в гостинице прошла вечеринка, основными ее гостями были молодые люди. Нападение, по предварительным данным, совершила группа киллеров, открывшая по отдыхающим огонь. Как минимум 12 человек погибли, еще 12 пострадали. Раненых перевели в разные больницы города.

Преступники, по информации Управления общественной безопасности, подожгли два автомобиля и два мотоцикла. Мотив преступления неизвестен, как и личности людей, которые могли его совершить. 

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Фото:Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава Сальватьерры Херман Сервантес Вега объявил о начале совместной операции с государственной прокуратурой по проведению расследования случившегося. По его словам, власти сделают все, чтобы оперативно выяснить обстоятельства произошедшего и арестовать виновных. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Жертвой нападения стал один из участников музыкальной группы Dinastia Cornejo. Остальные члены коллектива госпитализированы: двое из них получили серьезные ранения. Пресс-служба группы в социальных сетях попросила поддержки и заявила, что необходимы доноры крови любого типа.

Теги
Мексика вооруженное нападение погибшие гостиница
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