Эстония получила партию артиллерийских самоходных орудий от Южной Кореи

В Эстонию прибыла партия самоходных артиллерийских установок из Южной Кореи

Эстония получила шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) от властей Южной Кореи, сообщило эстонское Минобороны в X (Twitter).

«Еще одна партия из шести самоходных гаубиц Южной Кореи K9 прибыла в Эстонию для повышения огневой мощи и боеготовности эстонской армии», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Центре оборонных инвестиций Эстонии, гаубицы модицифирует эстонский подрядчик Go Craft, чтобы сделать их более устойчивыми к местным погодным условиям. После переоборудования установки передадут артиллерийскому дивизиону.

Начальник отдела воздушной, морской и боевой техники Центра оборонных инвестиций Кармо Саар сообщил, что, хотя Эстония уже получила 24 самоходных орудия, еще дюжина САУ и специальные запасные части прибудут в 2024 году. В общей сложности на 36 K9 Эстония потратит €120 млн.

K9 Thunder — 155-мм САУ, которую производит южнокорейская компания Samsung Techwin. 26 июня 2018 года Центр оборонных инвестиций Эстонии подписал с южнокорейским внешнеторговым объединением KOTRA контракт на приобретение 12 САУ K9 калибра 155/52 мм, затем соглашение расширялось. Контракт включает в себя обучение персонала, техобслуживание и запчасти.

Помимо Эстонии, Южная Корея поставляет K9 Thunder Норвегии, Польше и Финляндии.