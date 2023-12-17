Посол допустил сохранение формата «все включено» в турецких отелях

Посол Турции в России: формат «все включено» может сохраниться в 2024 году

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Турция может сохранить формат размещения в отелях по типу «все включено» (all inclusive) в 2024 году, сообщил ТАСС посол в России Танжу Бильгич.

По его словам, в страну приезжают много российских туристов, формат «все включено» — один из типов размещения. «Уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «все включено», продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», — так Бильгич ответил на инициативу о возможном пересмотре этого формата.

Ранее турецкий операторы предложили модель с условным названием «плати столько, сколько используешь». Она прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive. Решение объяснили непростой экономической ситуацией в Турции, а также созданием новых видов услуг для туристов с ценовым преимуществом.

В Ассоциации турагентств Турции сообщили ТАСС, что туры с безалкогольным «все включено» уже существуют, они ориентированы на семейный отдых и не являются массовыми.

Российские туроператоры в 2023 году начали продавать туры в Турцию с системой «все включено без алкоголя», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в августе. Там отметили, что Турция не планирует исключать алкоголь из системы «все включено», но при наличии запроса отели готовы так работать. В АТОР добавили, что некоторые туроператоры, кроме безалкогольных отелей, предлагают халяльные, а также с зонами для раздельного купания мужчин и женщин.