Умер соучредитель крупнейшей китайской ИИ-компании SenseTime Тан Сяоу

Тан Сяоу (Фото: mp.weixin.qq.com)

Китайский ученый и соучредитель компании SenseTime, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), Тан Сяоу умер из-за продолжительной болезни, сообщает компания.

«Мудрость, энтузиазм и постоянные научные исследования профессора Тан Сяоу всегда будут вдохновлять нас оставаться верными нашему делу и двигаться вперед», — говорится в публикации в WeChat. Пресс-служба отметила, что он отдавал всю энергию исследованиям в области компьютерных наук и более 20 лет обучал других.

SenseTime — крупнейшая в Китае компания, разрабатывающая системы с использованием искусственного интеллекта. Одно из направлений — разработка технологии распознавания лиц, которая используется в системах видеонаблюдения.

Согласно отчету компании за 2022 год, Тан владел 21% акций. Bloomberg оценивает его состояние в $1,1 млрд.

Правительство США внесло SenseTime в черный список в 2021 году из-за обвинений, связанных с нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.