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Политика ,  
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Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года

Минобороны: Эстония и США заключили военное соглашение до 2028 года
Селеста Уолландер и Туули Дунетон
Селеста Уолландер и Туули Дунетон (Фото: U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza / kaitseministeerium.ee)

Эстония и США подписали в Вашингтоне план двустороннего сотрудничества в сфере безопасности на 2024–2028 годы, сообщает эстонское Минобороны.

«Подтверждая крепкие союзнические отношения между Эстонией и США, мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны», — заявила подписавшая документ вице-канцлер Минобороны Эстонии по оборонной политике Туули Дунетон.

Соглашение предусматривает: военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской армии, сотрудничество в сфере кибернетической защиты, совместные закупки и учения. Дунетон добавила, что в тексте также подтверждена поддержка Украины. Эстония продолжит сотрудничать с американским Минобороны в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи ВСУ.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Таллин и Вашингтон подписали в 2019 году. США утвердили аналогичный план двустороннего сотрудничества с Латвией и Литвой.

Власти Эстонии в середине декабря сообщили, что передадут Украине новый пакет военной помощи на €80 млн. В него войдут: противотанковые ракеты, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная наземная и водная техника, а также водолазное оборудование.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Эстония США сотрудничество Украина

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