Мэр Воронежа пообещал убрать снег после появления его фамилии на сугробах
В Воронеже снег вскоре уберут с улиц города, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. К своему посту он приложил фотографии сугробов с надписями «Кстенин, где техника?» и «Гора имени Кстенина».
«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — написал он. Мэр также поблагодарил горожан, которые с пониманием относятся к трудностям.
Кстенин заявил, что город подвели управляющие компании: «Уверен, что оценку их работе — точнее, ее отсутствию — дадут не только надзорные органы, но и собственники, которые своими руками исправляли ситуацию во дворах».
По его словам, с последствиями стихии в городе борются, как и раньше, круглосуточно. На ситуацию во дворах пока повлиять невозможно: коммунальщики начали с «приоритетных задач» — уборки магистралей, пояснил Кстенин. Позднее они перейдут и к расчистке «второстепенных проездов», вернут к штатному режиму работу мусоровозов и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам. Он также попросил водителей убрать автомобили с магистралей, чтобы эвакуаторы могли расширить проезжую часть.
Ранее, 13 декабря, в Воронеже жители сами начали очищать снег во дворах. По данным властей, в городе выпало рекордное количество осадков. Они начались в пятницу, 8 декабря, а к 13-му уровень превысил норму на 125%.
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