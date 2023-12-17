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Мэр Воронежа пообещал убрать снег после появления его фамилии на сугробах

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отреагировал на обращения горожан на сугробах
Фото: vadim_kstenin / Telegram
Фото: vadim_kstenin / Telegram

В Воронеже снег вскоре уберут с улиц города, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. К своему посту он приложил фотографии сугробов с надписями «Кстенин, где техника?» и «Гора имени Кстенина».

«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — написал он. Мэр также поблагодарил горожан, которые с пониманием относятся к трудностям.

Кстенин заявил, что город подвели управляющие компании: «Уверен, что оценку их работе — точнее, ее отсутствию — дадут не только надзорные органы, но и собственники, которые своими руками исправляли ситуацию во дворах».

По его словам, с последствиями стихии в городе борются, как и раньше, круглосуточно. На ситуацию во дворах пока повлиять невозможно: коммунальщики начали с «приоритетных задач» — уборки магистралей, пояснил Кстенин. Позднее они перейдут и к расчистке «второстепенных проездов», вернут к штатному режиму работу мусоровозов и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам. Он также попросил водителей убрать автомобили с магистралей, чтобы эвакуаторы могли расширить проезжую часть.

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Теги
Воронеж сугробы снег

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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