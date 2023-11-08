В Москве полиция забрала детей из частного детсада в отделение

Полиция проводит проверку в отношении частного детсада, расположенного в квартире на улице Космонавта Волкова, после жалобы гражданки. Основатель сети Smile Fish рассказал, что полиция вломилась в сад и увезла детей

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Сотрудники полиции Москвы проводят проверку в отношении частного детского сада, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова, после жалобы гражданки, сообщило МВД. Основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин рассказал, что в сад пришли восемь полицейских и забрали несколько детей в отделение.

В МВД заявили, что полиция получила «обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире». Прибывшие на место сотрудники обнаружили в помещении восемь малолетних детей. В полиции утверждают, что с детьми были граждане, которые «фактически не несли ответственности за их жизнь и здоровье», несовершеннолетних отвезли в территориальное подразделение МВД, чтобы там передать их родителям.

«Собранные материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы», — добавили в министерстве.

Сорокин рассказал РБК, что детсад Smile Fish, в который пришла полиция, был открыт полтора месяца назад. Он пояснил, что сад организован в квартире согласно нормам СанПиНа. «Дети приходят, могут проводить время на улице, развивашки какие-то», — рассказал Сорокин. Он считает действия полиции «произволом». Три дня назад туда приходил участковый, который рассказал, что на детсад поступила жалоба о нелегальной деятельности. Ему предоставили необходимые документы. Через пару дней в сад пришли с проверкой из отдела по делам несовершеннолетних районной управы, которые также посмотрели документы и опросили родителей детей.

Полиция пришла в детсад около 11:30 мск 8 ноября, когда детей должны были вывести на прогулку. Сотрудница детсада Александра рассказала, что полиция потребовала предъявить документы и договоры. Она сказала, что бумаги находятся в офисе, а не в детском саду, на поездку за документами полиция дала один час. Сотрудница детсада пожаловалась, что один из силовиков повышал тон, грубил и «пытался прессовать морально».

Сорокин рассказал, что, когда документы привезли, в полиции заявили, что бумаги их не устраивают, после чего вывели детей из помещения и увезли в отделение. Он отметил, что машина полицейских не была оборудована для перевозки детей. В частности, в ней не было детских кресел.

«Дети у нас по режиму дня пропустили обед, дневной сон, полдник и ужин», — сказал он. Последнего ребенка из отделения забрали в 17:00, а через час из отдела МВД отпустили сотрудников.

Основатель Smile Fish назвал действия полиции произволом и сообщил, что представители детсада вместе с родителями напишут жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.