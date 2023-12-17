В США снесут Мемориал Конфедерации на Арлингтонском кладбище

Мемориал Конфедерации на территории Арлингтонского национального кладбища (Фото: arlingtoncemetery.mil)

Сотрудники Арлингтонского национального кладбища в штате Вирджиния по решению Минобороны и конгресса США начали готовиться к сносу Мемориала Конфедерации — памятника членам вооруженных сил Конфедеративных Штатов Америки, погибшим в ходе гражданской войны. Об этом сообщается на сайте кладбища.

Бронзовые элементы, в том числе фигуры солдат и главную статую, после демонтажа перенесут в другое место. Гранитное основание и фундамент оставят на месте, чтобы не повредить окружающие мемориал могилы. Руководство кладбища призвало представителей общественности высказать предложения, куда следует переместить демонтированные элементы.

Губернатор Вирджинии республиканец Гленн Янгкин разочарован решением демонтировать памятник, сказал пресс-секретарь Маколей Портер. По его словам, Янгкин планирует переместить части памятника в национальный парк New Market Battlefield примерно в 160 км от Арлингтона.

Мемориал Конфедерации был открыт на Арлингтонском национальном кладбище президентом США Вудро Вильсоном 4 июня 1914 года — в годовщину со дня рождения президента Конфедеративных Штатов америки Джефферсона Дэвиса. Мемориал состоит из главной статуи (фигуры женщины, символизирующей американский Юг) и 32 скульптур в человеческий рост, среди них — фигуры солдата, шахтера, моряка, чернокожего раба и его хозяина.

В 2021 году конгресс США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским, спровоцировавшей массовые протесты, распорядился создать комиссию по активам Минобороны, связанным с Конфедеративными Штатами Америки. Комиссия нашла около 1,1 тыс. активов, посвященных Конфедерации, включая названия баз и уличные знаки, и дала рекомендации Пентагону, что следует демонтировать или переименовать.

В том же году конгресс принял закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), обязывающий до конца 2023 года «удалить все имена, символы, памятники, и атрибутику, которые увековечивают Конфедеративные Штаты Америки <...> или любое лицо, которое добровольно служило в Конфедеративных Штатах Америки, из всех активов Министерства обороны». Арлингтонское кладбище — одно из двух американских кладбищ, которые обслуживаются армией США.

Члены конгресса от Республиканской партии 11 декабря 2023 года выпустили обращение к министру обороны США Ллойду Остину, заявив, что Пентагон превысит свои полномочия, убрав мемориал. Они призвали не сносить памятник до тех пор, пока конгресс не рассмотрит законопроект об ассигнованиях на оборону на 2024 финансовый год.