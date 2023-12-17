В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Полиция Николаевской области завела уголовное дело после того, как участников массового мероприятия не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дело возбуждено по статье об оставлении в опасности (ч.1 ст.135 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы. Полиция проводит расследование.

По данным николаевского издания «Новости N», в бомбоубежище во время воздушной тревоги не пустили участников акции в поддержку украинских военных возле здания городского совета Николаева. Всего в акции участвовали более 30 человек. Они принесли плакаты с надписями «Деньги на ВСУ», «Хватит разворовывать бюджет», «Бюджет должен служить обороне» и «Депутаты на передовую — деньги на ВСУ».

Во время акции в городе объявили воздушную тревогу. Как пишет «Новости N», на здании горсовета есть таблички, сообщающие, что внутри есть укрытие. Однако оно оказалось закрытым. Участники акции попытались достучаться до охранников, которые были внутри, но им не открыли. После этого пикетчики попытались пройти в помещение из разных подъездов, но так и не смогли попасть внутрь.

Охранник в горсовете все же открыл дверь, но к тому времени тревогу уже отменили, и он ушел. Он отказался объяснять, почему не открыл дверь раньше. Участники акции пообещали обратиться в полицию.

В Святошинском районе Киева 14 декабря охранник школы во время воздушной тревоги не пустил в укрытие двух детей в возрасте 11 и 12 лет из-за того, что они были с собакой, пишет «Украинская правда». Дети отказались оставлять пса на улице и пошли искать другое убежище. Святошинская окружная прокуратура начала досудебное расследование по статье об оставлении детей в опасности.