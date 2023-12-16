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Умер барабанщик из первого состава AC/DC Колин Берджесс

Барабанщик из первого состава AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет
Колин Берджесс
Колин Берджесс (Фото: acdc / X (ранее — Twitter))

Барабанщик Колин Берджесс, который входил в первый состав австралийской рок-группы AC/DC, умер в возрасте 77 лет, сообщил коллектив на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Причину смерти музыканта коллектив не назвал.

Берджесс в 1973 году вошел в первый состав AC/DC (полное название — alternating current/direct current — «переменный ток/постоянный ток») вместе с братьями-гитаристами Малькольмом и Ангусом Янгами, бас-гитаристом Ларри Ван Кридтом и вокалистом Дэйвом Эвансом.

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После того как группа отыграла свой первый концерт в ночном клубе Checkers (Сидней) в конце 1973 года, а затем выпустила композицию Can I Sit Next to You Girl (1974), Берджесс покинул ее. Он перестал играть с AC/DC в 1974 году — другие музыканты заподозрили его в выходе на сцену в пьяном виде, барабанщик настаивал, что ему в напиток добавили алкоголь. В 1975 году Берджесс ненадолго воссоединился с коллективом.

Берджесс также был барабанщиком австралийской рок-группы The Masters Apprentices с 1968 по 1972 год. В 1988 году он был включен в Зал славы Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии (ARIA) за сотрудничество с этим коллективом, тогда же в него попали участники AC/DC.

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барабанщик AC/DC

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