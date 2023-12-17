Полковник СБУ Костенко: у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами

В СБУ заявили об отсутствии средств для борьбы с планирующими бомбами

У Украины нет средств, с помощью которых можно было бы уничтожать российские планирующие бомбы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой», запись эфира опубликована на YouTube.

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Костенко отметил, что и Россия, и Украина имеют достаточно много боеприпасов такого типа со времен СССР.

В мае спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал планирующие бомбы «очень серьезной угрозой». Он также отметил тогда, что перехватить их проблематично.

Украинские и западные аналитики, опрошенные The Telegraph, сообщали, что использование российской стороной планирующих бомб может вынудить Украину, которая готовится к контрнаступлению, внести изменения в свое оперативное планирование. Игнат подчеркивал, что единственное решение «растущей» проблемы с планирующими бомбами — это истребители F-16 американского производства.