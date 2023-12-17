 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В СБУ заявили об отсутствии средств для борьбы с планирующими бомбами

Полковник СБУ Костенко: у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами
Сюжет
Военная операция на Украине

У Украины нет средств, с помощью которых можно было бы уничтожать российские планирующие бомбы. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой», запись эфира опубликована на YouTube.

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Костенко отметил, что и Россия, и Украина имеют достаточно много боеприпасов такого типа со времен СССР.

Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»
Политика

В мае спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал планирующие бомбы «очень серьезной угрозой». Он также отметил тогда, что перехватить их проблематично.

Украинские и западные аналитики, опрошенные The Telegraph, сообщали, что использование российской стороной планирующих бомб может вынудить Украину, которая готовится к контрнаступлению, внести изменения в свое оперативное планирование. Игнат подчеркивал, что единственное решение «растущей» проблемы с планирующими бомбами — это истребители F-16 американского производства.

Теги
Украина бомба вооружение СБУ
Материалы по теме
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтикой
Политика
Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»
Политика
Минобороны показало полеты бомбардировщиков и ракетоносцев над 3 морями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Bloomberg узнал о запрете на технику Apple для госслужащих в Китае Политика, 04:23
Украина закрыла 20-летний спор с Румынией о канале Дунай — Черное море Политика, 04:12
В СБУ заявили об отсутствии средств для борьбы с планирующими бомбами Политика, 03:40
WP рассказала, как Украина стала «жертвой» внутренней политики США Политика, 03:11
В Москве задержали рэпера за «оскорбление русской нации» Общество, 02:50
МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника при ударе Израиля по Газе Политика, 02:07
Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии Политика, 01:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Общество, 01:36
Заявившая о вине России в падении Ту-154 комиссия отказалась распускаться Политика, 01:29
В Одессе, Херсоне и Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 01:02
В Закарпатье умер один из раненых при взрыве гранат в сельсовете Общество, 00:43
Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей Общество, 00:10
Reuters узнал о снятии Австрией вето с новых санкций ЕС из-за Raiffeisen Политика, 16 дек, 23:41
Депардье отказался от ордена Почетного легиона Общество, 16 дек, 23:34