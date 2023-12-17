МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника при ударе Израиля по Газе

Сотрудник МИД Франции погиб при обстреле израильских военных в секторе Газа, сообщило ведомство.

«С большим волнением Министерство Европы и иностранных дел узнало о смерти одного из своих сотрудников, который скончался от ранений во время израильского обстрела в Рафахе, на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

Дипломат прятался в доме сотрудника французского Генконсульства вместе с двумя коллегами и их семьями. Вечером 13 декабря дом попал под обстрел, в результате которого десять человек погибли, а сотрудник МИДа получил тяжелые ранения, от которых впоследствии умер.

В министерстве потребовали у израильских властей «как можно скорее пролить свет» на обстоятельства обстрела.

Накануне, 16 декабря, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего сотрудника при атаке военных Израиля на здание школы в секторе Газе. По данным телеканала, оператор Самер Абудака и корреспондент Ваэль Дадух получили ранения во время съемок репортажа при атаке ЦАХАЛ беспилотниками.

Спасатели и медики не смогли добраться до Абудаки, так как израильские силы не позволяли машинам скорой помощи проехать, в итоге оператор умер, сообщал телеканал. Дадух, получивший ранение в плечо, смог добраться до больницы самостоятельно.

После гибели Самера Абудаки число журналистов и работников СМИ, убитых в секторе Газа, превысило 90, сообщила Al Jazeera.