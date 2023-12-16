Суд арестовал водителя, сбившего полицейского у рынка «Садовод»

Люблинский районный суд Москвы арестовал на два месяца Сухроба Юсупова, который на автомобиле сбил полицейского во время проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Юсупова арестовали до 16 февраля 2024 года. Он проходит по делу об оскорблении представителя власти и применении к нему насилия (ст. 319 УК, ч. 1 ст. 318 УК). По первой статье ему могут грозить исправительные работы на срок до одного года, по второй — до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 15 декабря 21-летнего Юсупова остановил сотрудник полиции с целью проверить у него документы. Тот, находясь в машине, отказался выполнять требование и попытался скрыться. Как сообщили в суде, машина Юсупова наехала на сотрудника МВД, а после задержания мужчина нанес полицейскому еще несколько ударов.

В СК уточнили, что Юсупов — уроженец Таджикистана.

В МВД рассказали, что инцидент произошел на улице Верхние поля, где расположен московский рынок «Садовод». Как уточнили РБК в пресс-службе торгового комплекса, инцидент произошел не на самом рынке, а близ здания по адресу: ул. Верхние Поля, д. 56

МВД, с свою очередь, сообщило, что когда полицейский пытался задержать водителя, у правонарушителя произошел «предположительно эпилептический припадок», сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал «скорую».

При этом «в момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан» более чем из 80 человек, рассказали в пресс-службе ведомства. Пришедшие попытались оттеснить полицейских от пострадавшего и повредили служебный автомобиль.

В итоге полиция задержала 82 человека, на них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 18.8 КоАП (нарушение миграционного законодательства), сообщили в МВД. По данным СК, также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК, до восьми лет лишения свободы). Более 80 человек доставили в следственные органы для проверки на предмет соблюдения миграционного законодательства.