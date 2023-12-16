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После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек

МВД задержало 82 человека после конфликта с полицейскими на «Садоводе» в Москве

После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек
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После конфликта, причиной которого стало задержание водителя автомобиля полицейскими на московском рынке «Садовод», были задержаны более 80 человек, против одного из задержанных завели уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, 15 декабря сотрудник полиции хотел проверить документы у водителя автомобиля на улице Верхние поля, мужчина не стал выполнять просьбу и попытался скрыться, причинив телесные повреждения полицейскому. Пока сотрудник полиции задерживал водителя, у правонарушителя произошел «предположительно эпилептический припадок», заявили в МВД, отметив, что полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую помощь

«В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге полиция задержала 82 человек, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 18.8 КоАП (нарушение миграционного законодательства).

Также было возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего иностранного гражданина по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Сотрудник полиции в медучреждение не обращался. Правонарушителя задержали, по данным столичного управления Следственного комитета, им оказался уроженец Таджикистана.

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