 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Основателя «Фонтанки» Константинова похоронили в Санкт-Петербурге

Основателя «Фонтанки» Константинова похоронили на Смоленском кладбище Петербурга
Андрей Константинов
Андрей Константинов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Журналиста, писателя, основателя Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрея Константинова похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Похороны прошли в субботу, 16 декабря. Константинову как подполковнику запаса оказали воинские почести.

Гражданская панихида по Константинову прошла утром того же дня в здании Новой сцены Александринского театра, церемонию, по данным «Фонтанки», посетили несколько сотен человек. После этого процессия направилась на кладбище. Отпевание состоялось в расположенной там церкви Смоленской иконы Божией Матери. На церемонии присутствовали близкие, друзья, коллеги, читатели и поклонники писателя, передает газета.

Константинов умер утром 13 декабря в своей квартире в возрасте 60 лет. В последний год он тяжело болел.

Андрей Константинов (настоящая фамилия Баконин) — автор книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и других; по мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург».

Писатель родился в Астраханской области 30 сентября 1963 года. Окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности «историк-арабист». В 1986-м получил распределение в Минобороны СССР, работал в Краснодаре, затем был в командировках в Йемене и Ливии, где служил старшим переводчиком на авиабазе Бенина около Бенгази.

После ухода из Минобороны в начале 1990-х Константинов занялся журналистикой. Работал криминальным репортером газеты «Смена», затем стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. В 1996 году по его инициативе создали службу журналистских расследований издательского дома «Шанс». Два года спустя возглавил Агентство журналистских расследований.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Константинов был секретарем общественного совета при управлении МВД по Петербургу и Ленобласти и советником петербургского губернатора по вопросам культуры и СМИ. Имел медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
«Фонтанка» «Бандитский Петербург» похороны

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Константинов
Общество
Писатель Казанцева ответила на публикацию депутатом ее домашнего адреса
Политика
Писателя Фредерика Бегбедера отпустили после задержания на юге Франции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Глава IIHF пригрозил голкиперу ЦСКА новыми дисциплинарными санкциями Спорт, 19:19
Суд арестовал водителя, сбившего полицейского у рынка «Садовод» Общество, 19:16
Основателя «Фонтанки» Константинова похоронили в Санкт-Петербурге Общество, 19:10
Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах Технологии и медиа, 18:15
IIHF отклонила апелляцию ЦСКА по делу голкипера сборной России Спорт, 18:13
«Союз» вывел на орбиту второй спутник «Арктика-М» Технологии и медиа, 18:02
Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала» Спорт, 18:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд оштрафовал экс-главу Амурской федерации ММА за гибель подростка Спорт, 17:54
После конфликта с полицейскими на «Садоводе» задержали более 80 человек Общество, 17:49
Сальдо заявил о гибели двух человек при обстреле Новой Маячки из HIMARS Политика, 17:41
В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» Политика, 17:20
Агент 18-летнего серба отреагировал на информацию о переходе в «Спартак» Спорт, 17:05
Россия в 2022 году увеличила внешний долг перед Индией Экономика, 16:43
Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии Политика, 16:40 