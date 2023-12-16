Основателя «Фонтанки» Константинова похоронили в Санкт-Петербурге

Андрей Константинов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Журналиста, писателя, основателя Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрея Константинова похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Похороны прошли в субботу, 16 декабря. Константинову как подполковнику запаса оказали воинские почести.

Гражданская панихида по Константинову прошла утром того же дня в здании Новой сцены Александринского театра, церемонию, по данным «Фонтанки», посетили несколько сотен человек. После этого процессия направилась на кладбище. Отпевание состоялось в расположенной там церкви Смоленской иконы Божией Матери. На церемонии присутствовали близкие, друзья, коллеги, читатели и поклонники писателя, передает газета.

Константинов умер утром 13 декабря в своей квартире в возрасте 60 лет. В последний год он тяжело болел.

Андрей Константинов (настоящая фамилия Баконин) — автор книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и других; по мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург».

Писатель родился в Астраханской области 30 сентября 1963 года. Окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности «историк-арабист». В 1986-м получил распределение в Минобороны СССР, работал в Краснодаре, затем был в командировках в Йемене и Ливии, где служил старшим переводчиком на авиабазе Бенина около Бенгази.

После ухода из Минобороны в начале 1990-х Константинов занялся журналистикой. Работал криминальным репортером газеты «Смена», затем стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. В 1996 году по его инициативе создали службу журналистских расследований издательского дома «Шанс». Два года спустя возглавил Агентство журналистских расследований.

Константинов был секретарем общественного совета при управлении МВД по Петербургу и Ленобласти и советником петербургского губернатора по вопросам культуры и СМИ. Имел медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.