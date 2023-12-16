В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

Фото: dtk.kievcity / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Дарницком районе Киева демонтировали монумент, посвященный экипажу красноармейского бронепоезда «Таращанец». Об этом сообщил городской департамент территориального контроля в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Памятник был установлен в 1974 году в сквере в Дарницком районе между улицами Ялтинская и Константина Заслонова. Монумент посвящен экипажу бронепоезда «Таращанец», который в августе 1919 года во время захвата Киева большевистской армией оборонял Дарницкий железнодорожный узел от деникинцев (объединение белогвардейских войск, действовавшее на юге России), пишет «РБК-Украина». Памятник был установлен на месте захоронения экипажа бронепоезда.

Скульптура высотой около 4 м изготовлена из гранита и бронзы. Она представляет собой пьедестал, на котором стоят семь бронзовых фигур членов экипажа бронепоезда. На фотографии, которую прикрепил к посту департамент, на памятнике видна нанесенная краской надпись: «Снеси меня».

Памятник демонтировали с помощью подъемного крана и вывезли из сквера на грузовике. Теперь скульптура будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских, уточнили в департаменте территориального контроля.

О намерении демонтировать памятник в рамках мероприятий по декоммунизации Украины киевская администрация объявила в начале ноября (соответствующие законы власти страны приняли в 2015 году). 10 ноября демонтаж памятника экипажу бронепоезда и еще нескольких монументов разрешил украинский Минкульт. В связи с этим скульптуры убрали из госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения