Путин в телеграмме выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Наваф аль-Ахмед ас-Сабах и Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта, шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и напомнил о его личном вкладе в развитие отношений между странами. Об этом глава государства написал в телеграмме новому эмиру Кувейта и брату умершего Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Эмир Наваф Аль-Ахмед, по словам Путина, «по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке».

«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — написал президент.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки всей семье ас-Сабах и «дружественному народу Кувейта».

Эмир Кувейта, шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. В стране объявили 40-дневный траур, государственные учреждения будут закрыты в течение трех дней.

Новым эмиром Кувейта правительство объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.