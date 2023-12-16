Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта, шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и напомнил о его личном вкладе в развитие отношений между странами. Об этом глава государства написал в телеграмме новому эмиру Кувейта и брату умершего Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
Эмир Наваф Аль-Ахмед, по словам Путина, «по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке».
«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — написал президент.
Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки всей семье ас-Сабах и «дружественному народу Кувейта».
Эмир Кувейта, шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. В стране объявили 40-дневный траур, государственные учреждения будут закрыты в течение трех дней.
Новым эмиром Кувейта правительство объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах (потомками Мубарака ас-Сабаха) — аль-Ахмед и ас-Салем. В течение года после восхождения на престол эмир обязан назначить себе наследника, которого одобрит большинство членов парламента.
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