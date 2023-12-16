 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Путин в телеграмме выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
Наваф аль-Ахмед ас-Сабах и Владимир Путин
Наваф аль-Ахмед ас-Сабах и Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта, шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и напомнил о его личном вкладе в развитие отношений между странами. Об этом глава государства написал в телеграмме новому эмиру Кувейта и брату умершего Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Эмир Наваф Аль-Ахмед, по словам Путина, «по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке».

«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — написал президент.

Правительство Кувейта объявило нового эмира
Политика
Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки всей семье ас-Сабах и «дружественному народу Кувейта».

Эмир Кувейта, шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. В стране объявили 40-дневный траур, государственные учреждения будут закрыты в течение трех дней.

Новым эмиром Кувейта правительство объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Читайте на РБК Pro
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Король драмы: как помешать токсичному сотруднику испортить жизнь коллегам
Маршрутка для богатых: как миллиардеры маскируют полеты на бизнес-джетах
Экономика России не рухнула. В чем опасность ее роста — The Economist

Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах (потомками Мубарака ас-Сабаха) — аль-Ахмед и ас-Салем. В течение года после восхождения на престол эмир обязан назначить себе наследника, которого одобрит большинство членов парламента.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Кувейт соболезнования
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Правительство Кувейта объявило нового эмира
Политика
Умер эмир Кувейта
Политика
Конституционный суд Кувейта аннулировал результаты парламентских выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Туктамышева не выступит на юбилее Авербуха из-за проблем со здоровьем Спорт, 16:23
Один человек пострадал при атаке дрона на белгородский поселок Политика, 16:04
Ребров рассказал о причинах конфликта Дзюбы и Эмери в «Спартаке» Спорт, 15:42
Глава Минобороны Германии предупредил об угрозах Европе к 2030 году Политика, 15:29
Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Политика, 15:24
Инициативная группа поддержала выдвижение кандидатуры Путина в президенты Политика, 15:12
Хоккеист «Спартака» запросил обмен в другой клуб Спорт, 14:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Правительство Кувейта объявило нового эмира Политика, 14:44
Показатель риска для западных банков в России откатился до времен СССР Финансы, 14:26
Mundo Deportivo узнала, что «Барселоне» могут выдать €1 млрд за Суперлигу Спорт, 14:19
Bild сообщила о новой тактике Украины вместо возвращения территорий Политика, 13:55
Старовойт заявил о сдаче украинских пограничников в плен Политика, 13:16
Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США Спорт, 13:15
Умер эмир Кувейта Политика, 13:10