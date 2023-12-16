Правительство Кувейта объявило нового эмира

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Правительство назвало новым эмиром Кувейта наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, пишет газета Al Qabas.

Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.

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