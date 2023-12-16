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Выборы президента России ,  
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Инициативная группа поддержала выдвижение кандидатуры Путина в президенты

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента, решение было принято на собрании в московском парке «Зарядье», передает корреспондент РБК.

На мероприятии присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер и депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов, депутат Госдумы Сергей Неверов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер «Гоблин» (Дмитрий Пучков), депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.

Путин объявил о планах баллотироваться на выборы президента 8 декабря. С такой просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, президент ответил согласием. Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

На следующий день прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина. В ее состав вошли, в частности, певица Полина Гагарина, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный и т.д. Они войдут в список доверенных лиц.

В этот список также включены режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Shaman (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Кроме них в списке доверенных лиц окажется военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, рассматриваются кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (основатель проекта WarGonzo), рассказывали источники РБК.

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Владимир Путин самовыдвижение выборы президента президентские выборы парк «Зарядье»
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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