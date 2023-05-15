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Две неизвестных картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет

Две неизвестных картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет в частной коллекции
Эксперты аукционного дома Christie’s обнаружили в частной коллекции в Британии портреты пожилых мужа и жены, написанные Рембрандтом в 1635 году. Их выставят на аукционе в начале июля, оценочная стоимость полотен — от £5 до £8 млн
Фото: Charlie Bibby / FT
Фото: Charlie Bibby / FT

Два неизвестных портрета голландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна были обнаружены спустя 200 лет в частной коллекции произведений искусства британской семьи, пишет Financial Times со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Эксперты аукционного дома обнаружили портреты пожилых мужа и жены из Лейдена, датированные 1635 годом. Как пояснил FT представитель Christie’s Генри Петтифер, специалисты не стразу поняли, что перед ними подлинники Рембрандта. «Было удивительно, что фотографии [этих портретов] никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта», — отметил специалист.

По его словам, эксперты подтвердили подлинность произведений, в начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне. Оценочная стоимость пары составляет от £5 до £8 млн.

Как отмечает FT, предки семьи, личность которых не была раскрыта, купили пару небольших картин маслом в 1824 году на аукционе Christie's. На портретах, изображены Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс — семейная пара, знакомая с художником.

Аукционный рекорд Рембрандта был установлен в 2009 году, когда «Портрет мужчины с подбоченившимися руками» был продан Christie's за £20,2 млн, напоминает газета.

Рембрандт родился и жил в Голландии в XVII веке. Он считается великим мастером светотени и величайшим представителем «золотого века голландской живописи». Наиболее известные его работы — «Иуда, возвращающий тридцать сребреников», «Даная», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына», «Синдики», а также ряд портретов.

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Всего за свою жизнь Рембрандт создал около 350 картин, более 100 рисунков и около 300 офортов.

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