Эксперты рассказали, как повлияет на людей мощная вспышка на Солнце

Вспышка на Солнце, зафиксированная NASA (Фото: официальный сайт NASA)

Влияние магнитных бурь на здоровье людей клишировано и достаточно спорно, а на работу техники объяснимо, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Вечером 14 декабря в NASA и российском центре погоды «Фобос» сообщили о вспышке на солнце интенсивностью Х2,8. В последний раз вспышка подобной силы произошла шесть лет назад, уточнили в «Фобосе». За этим явлением, как правило, следуют магнитные бури.

Влияние магнитных бурь на процессы электромагнитной природы «интуитивно понятно», они могут вызвать сбои в работе оборудования, однако негативный эффект на человеческий организм «сильно клиширован», рассказал РБК ведущий научный сотрудник-заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Станислав Отставнов.

«Каких-то материалов, свидетельствующих о серьезном вреде магнитных бурь для организма человека, при том высокого уровня убедительности и достоверности, я не видел, в клинических рекомендациях упоминаний о магнитных бурях не встречал», — подчеркнул он.

После вспышки происходит выброс электромагнитной энергии и корональной массы, первая достигает нас примерно за 500 секунд, вторая же за 1-3 дня, объяснила РБК заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТ, доктор физико-математических наук Елена Нохрина. Этот выброс, добавила эксперт, достигнет Землю за один день.

«Также важен момент, когда и в каком месте на Солнце произошла вспышка. Если он происходит в направлении Земли, это приводит к сильным последствиям. Но последний выброс был не совсем в направлении Земли, то есть, если он нас и заденет, то по касательной», — добавила она. Нохрина назвала эту вспышку «не самой страшной».

«Нет единого мнения о том, насколько влияют вот эти частицы на самочувствие человека. На технику они, несомненно, могут повлиять, и примером тому являются события 1859 года, когда из-за мощной солнечной вспышки и выброса корональной массы именно в сторону Земли, был сбой в работе телеграфа», — объяснила эксперт.