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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о продолжении работы ПВО и 4 сбитых дронах

Курский губернатор Старовойт вновь сообщил о работе ПВО и уничтожении 4 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства ПВО в Курской области продолжают работу, над регионом сбили уже четыре беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», — написал он.

Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Курской областью
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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Вечером 15 декабря, около 17:40 мск, Старовойт предупредил жителей о работе ПВО в небе над Курском. После этого Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над Курской областью. Дроны, по информации ведомства, были сбиты около 17:30 мск.

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Курская область Роман Старовойт беспилотники Минобороны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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