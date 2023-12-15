Курский губернатор Старовойт вновь сообщил о работе ПВО и уничтожении 4 дронов

Курский губернатор сообщил о продолжении работы ПВО и 4 сбитых дронах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства ПВО в Курской области продолжают работу, над регионом сбили уже четыре беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», — написал он.

Вечером 15 декабря, около 17:40 мск, Старовойт предупредил жителей о работе ПВО в небе над Курском. После этого Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над Курской областью. Дроны, по информации ведомства, были сбиты около 17:30 мск.