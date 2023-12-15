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В аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина

В петербургском аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пенсионер скончался в ночь на 14 декабря. Мужчине стало плохо, пока он ждал посадки на рейс. Сотрудники аэропорта вызвали медиков. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

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В транспортной полиции уточнили «Фонтанке», что пенсионер скончался в кафе на территории аэропорта. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

По данным 78.ru, погибший — житель города Выборг Ленинградской области. Мужчина планировал отправиться в Москву и ждал своего рейса в кафе «Березка» на третьем этаже аэропорта, там ему стало плохо. Точную причину смерти мужчины еще устанавливают.

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Аэропорт Пулково Санкт-Петербург погибшие пенсионеры

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