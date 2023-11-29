В московском суде нашли пролежавшее незамеченным сутки тело мужчины

Тело находившегося под домашним арестом мужчины нашли в здании суда в Москве

Здание Симоновского районного суда (Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»)

В здании Симоновского районного суда Москвы обнаружили тело мужчины, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что мужчина находился под домашним арестом. По данным пресс-службы, он умер в здании суда.

Как пишет телеграм-канал Mash, погибший — 46-летний обвиняемый по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц. В конце заседания суда мужчина отпросился в туалет и не вернулся.

По данным телеграм-канала, отсутствие одного подсудимого среди 13 обвиняемых никто не заметил. Только утром следующего дня конвоир нашел тело мужчины в туалете, утверждает Mash. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

Телеграм-канал «112» также пишет, что его тело нашли в туалете только спустя 18 часов. По данным «112», полиция и Следственный комитет проводят проверку. РЕН ТВ также сообщает, что разбирательство начали сразу несколько ведомств.

Издание Msk1.ru со ссылкой на неназванного сотрудника Симоновского суда пишет, что утром 29 ноября в суд приезжали следователи. По данным собеседника издания, тело обнаружил в туалете не конвоир, а кто-то из сотрудников суда или службы приставов.