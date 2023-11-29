 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В московском суде нашли пролежавшее незамеченным сутки тело мужчины

Тело находившегося под домашним арестом мужчины нашли в здании суда в Москве
Здание Симоновского районного суда
Здание Симоновского районного суда (Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»)

В здании Симоновского районного суда Москвы обнаружили тело мужчины, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что мужчина находился под домашним арестом. По данным пресс-службы, он умер в здании суда.

Как пишет телеграм-канал Mash, погибший — 46-летний обвиняемый по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц. В конце заседания суда мужчина отпросился в туалет и не вернулся.

Осужденный за убийство сбежал из иркутской колонии в день освобождения
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

По данным телеграм-канала, отсутствие одного подсудимого среди 13 обвиняемых никто не заметил. Только утром следующего дня конвоир нашел тело мужчины в туалете, утверждает Mash. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

Телеграм-канал «112» также пишет, что его тело нашли в туалете только спустя 18 часов. По данным «112», полиция и Следственный комитет проводят проверку. РЕН ТВ также сообщает, что разбирательство начали сразу несколько ведомств.

Издание Msk1.ru со ссылкой на неназванного сотрудника Симоновского суда пишет, что утром 29 ноября в суд приезжали следователи. По данным собеседника издания, тело обнаружил в туалете не конвоир, а кто-то из сотрудников суда или службы приставов.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
Москва суд обвиняемый арестант
Материалы по теме
Российский суд заочно арестовал победительницу «Евровидения» от Украины
Политика
Суд отправил бывшего вице-губернатора Петербурга в СИЗО
Общество
Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 19:29
При обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских Политика, 19:29
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:19
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 19:15
В Думе предложили привязать цену аренды госземель к кадастровой стоимости Недвижимость, 19:11
В московском суде нашли пролежавшее незамеченным сутки тело мужчины Общество, 19:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Опубликована программа конгресса «Национальное здравоохранение 2023» Пресс-релиз, 19:07
Госдума одобрила в первом чтении поправки об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 19:07
В Израиле уточнили количество оставшихся в секторе Газа заложников Политика, 19:06
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Большая премьера Xiaomi: смартфоны Redmi K70, часы, наушники и ноутбуки Life, 19:01
Безработица впервые в истории России опустилась ниже 3% Экономика, 19:01