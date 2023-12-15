Киргизия задумалась о введении английского права
Киргизия рассматривает возможность введения английской правовой системы. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе Народного курултая в Бишкеке, сообщает «Sputnik Киргизия».
«Если мы хотим выйти на международный рынок инвестиций, введение английского права — очень нужный шаг», — сказал глава государства.
По его словам, крупные инвесторы в первую очередь обращают внимание на наличие справедливого суда. Гражданам Киргизии следует изменить свое отношение к вложениям в экономику страны и не рассматривать инвесторов как врагов, «пытающихся захватить нашу землю».
Английская правовая система действует в странах Британского содружества, в США, Новой Зеландии и Северной Ирландии. На сегодняшний день в Киргизии действует романо-германская система права.
Народный курултай Киргизии — это общественно-представительное собрание, имеющее совещательные и наблюдательные функции, задача которого — давать рекомендации в области направления развития страны. Конституция также наделяет Народный курултай правом законодательной инициативы.
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