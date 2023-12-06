 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Президент Киргизии запретил подарки ему на день рождения

Вице-премьер Киргизии рассказал, что Садыр Жапаров запретил дарить ему подарки
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил заместитель председателя кабмина страны Эдиль Байсалов на брифинге в пресс-центре «Sputnik Кыргызстан».

«Президент всем нам запретил делать какие-либо подарки, преподношения, восхваления», — сказал вице-премьер.

6 декабря Садыру Жапарову исполняется 55 лет. Глава Киргизии уже получил поздравления от ряда иностранных лидеров, среди которых президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии
Политика

Помимо запрета на подарки в день рождения Жапаров пообещал в интервью киргизскому информационному агентству «Кабар» раскрыть все свое имущество. По его словам, чиновники не должны ничего скрывать, а налоги нужно платить «открыто».

Теги
Киргизия Садыр Жапаров подарки чиновникам

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Жапаров ратифицировал соглашение о совместной с Россией ПВО
Политика
Киргизия уточнила, что отмена визарана распространяется на россиян
Политика
Киргизия усилила экспортный контроль после визита представителей США и ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Минцифры допустило отстрочку от армии для ИТ-специалистов без образования Общество, 14:17
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:10
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 13:58
Президент Киргизии запретил подарки ему на день рождения Политика, 13:55
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 13:54
Родственники заявили, что пилотов севшего в поле А320 попросили уволиться Общество, 13:53
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Греф назвал преувеличением разговоры о пузыре в ипотеке Финансы, 13:48
FoodTech: в какие направления сейчас можно инвестировать Pro, 13:48
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:47
Бизнес и удовольствие: какие изменения появились в отельной индустрии Тренды, 13:46
Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном Спорт, 13:46
В Непале задержали подозреваемых в вербовке в российскую армию Политика, 13:45
В Петербурге загорелась консерватория, где ремонт идет уже больше 10 лет Общество, 13:45