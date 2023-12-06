Вице-премьер Киргизии рассказал, что Садыр Жапаров запретил дарить ему подарки

Президент Киргизии запретил подарки ему на день рождения

Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения, сообщил заместитель председателя кабмина страны Эдиль Байсалов на брифинге в пресс-центре «Sputnik Кыргызстан».

«Президент всем нам запретил делать какие-либо подарки, преподношения, восхваления», — сказал вице-премьер.

6 декабря Садыру Жапарову исполняется 55 лет. Глава Киргизии уже получил поздравления от ряда иностранных лидеров, среди которых президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Помимо запрета на подарки в день рождения Жапаров пообещал в интервью киргизскому информационному агентству «Кабар» раскрыть все свое имущество. По его словам, чиновники не должны ничего скрывать, а налоги нужно платить «открыто».