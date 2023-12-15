На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария на буровой установке

На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Авария с буровой установкой произошла на руднике «Комсомольский» в Норильске, сообщили РБК в экстренных службах.

«Авария с буровой установкой произошла на руднике «Комсомольский» в Норильске. Информации о судьбе горняков пока нет», — сказали в экстренных службах.

Рудник «Комсомольский» разрабатывает «Норникель». В компании рассказали РБК, что на глубине 560 м буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства. В результате падения машинист получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Проводится расследование», — сообщили в «Норникеле». Рудник работает в штатном режиме.

Рудник «Комсомольский» (рудоуправление «Талнахское») находится в Норильском промышленном районе, на нем ведут добычу сульфидных медно-никелевых руд месторождений Талнахского рудного узла. Оно расположено в 25 км к северу от Норильска.

В рудоуправление входят три шахты: «Комсомольская», «Маяк» и «Скалистая» (ранее это были отдельные рудники). Общая протяженность выработок превышает 450 км.