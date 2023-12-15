На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария
Авария с буровой установкой произошла на руднике «Комсомольский» в Норильске, сообщили РБК в экстренных службах.
«Авария с буровой установкой произошла на руднике «Комсомольский» в Норильске. Информации о судьбе горняков пока нет», — сказали в экстренных службах.
Рудник «Комсомольский» разрабатывает «Норникель». В компании рассказали РБК, что на глубине 560 м буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства. В результате падения машинист получил травмы, несовместимые с жизнью.
«Проводится расследование», — сообщили в «Норникеле». Рудник работает в штатном режиме.
Рудник «Комсомольский» (рудоуправление «Талнахское») находится в Норильском промышленном районе, на нем ведут добычу сульфидных медно-никелевых руд месторождений Талнахского рудного узла. Оно расположено в 25 км к северу от Норильска.
В рудоуправление входят три шахты: «Комсомольская», «Маяк» и «Скалистая» (ранее это были отдельные рудники). Общая протяженность выработок превышает 450 км.
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