СК завел два дела против экс-мэра Междуреченска из-за рухнувшего дома

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СК России возбудил два уголовных дела в отношении бывшего мэра Междуреченска Кемеровской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

«67-летний бывший глава администрации Междуреченского городского округа подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

По информации СК, в 2017 и 2018 годах бывший глава Междуреченска распорядился выплатить из бюджета более 12 млн руб. предпринимателям, чья собственность пострадала при обрушении многоквартирного дома. Сделано это было незаконно, поскольку городская администрация не была виновником произошедшего.

В ведомстве сообщили, что следователи уже допросили свидетелей и изъяли необходимые документы. В настоящий момент проводится «сбор и закрепление доказательной базы».

По информации регионального издания NGS42.RU, речь идет об экс-мэре Междуреченска Сергее Кислицыне. Он занимал этот пост с 2015 по 2018 год. В 2016-м на Весенней улице обрушился пятиэтажный дом, в результате чего погибли два человека, а четверо пострадали. Суд признал виновными в произошедшем рабочих, которые разобрали кладку в стене магазина на первом этаже, а также его владельца.