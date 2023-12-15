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Жители Омска заметили на улицах большое количество косуль

Жители нескольких районов Омска заметили на улицах большое количество косуль

Жители Омска заметили на улицах большое количество косуль
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Жители нескольких районов Омска заметили на улицах большое количество диких косуль, сообщает NGS55.

Диких животных видели в районе железнодорожного вокзала и улицы Стальского, в Москаленском районе и деревне Приветная в Омском районе. Одна косуля выбежала к торговому комплексу «Континент» на улице 70 лет Октября, еще одну увидели возле школы на бульваре Архитекторов, пишет «Новый Омск».

В Марьяновском районе стадо косуль уснуло на территории огорода местного жителя, сообщает «БК55». Одна косуля застряла в заборе на улице Лукашевича, прохожие вызволили животное и доставили в ветклинику, где ей оказали медицинскую помощь. Пока что косуля находится в приюте, там за ее состоянием наблюдают ветеринары.

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В Управлении по охране животного мира омского министерства природы пояснили, что сейчас происходит миграция косуль, поэтому их можно наблюдать в том числе и на территории города, из-за теплой осени процесс миграции затянулся. В ведомстве рассказали, что животные ищут районы, где мало снега, чтобы найти себе пищу: за сутки стадо может проходить десятки километров, задерживаясь в местах с хорошим кормом.

Минприроды предупредило водителей, что сейчас им нужно снизить скорость и быть внимательными на дороге, чтобы случайно не сбить косулю. Ведомство разработало специальную интерактивную автомобильную карту, на которой отмечены места, где косули чаще всего выходят на проезжую часть.

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Теги
Омск животные Минприроды косуля

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прямо на сайте РБК
Читать

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