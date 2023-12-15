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Политика ,  
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В Японии впервые в истории звание адмирала получила женщина

Минобороны Японии впервые в истории страны присвоило звание адмирала женщине
Нацуэ Кондо
Нацуэ Кондо (Фото: Wikimedia Commons )

Министерство обороны Японии впервые в истории страны присвоило высшее в морских силах самообороны звание адмирала женщине, 57-летней Нацуэ Кондо, и назначило ее на пост местного генерального инспектора, сообщает NHK.

Местный генеральный инспектор — высшая должность в региональных подразделениях, ответственных за оборону и безопасность по всей Японии. Эти подразделения базируются в пяти местах и отвечают за оборонную безопасность и оказание помощи при стихийных бедствиях, а также наблюдают за происходящим вокруг японской границы с использованием сторожевых кораблей и разного оборудования.

С момента основания морских сил самообороны Японии в 1954 году это первый случай, когда женщина получила столь высокие звание и назначение.

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Кондо родилась в 1966 году. Окончила факультет гуманитарных наук (японского языка и литературы) Университета Ямагути, работала учителем японского языка в школе. Спустя год после окончания вуза поступила на службу в морские силы самообороны Японии.

Сама Кондо, по ее словам, хотела служить на корабле, но для женщин не было таких условий, поэтому занялась бухгалтерией и вопросами снабжения. И в 2016 году стала первой женщиной, кому присвоили звание помощника адмирала. После этого занимала должность начальника штаба регионального подразделения военно-морской базы Оминато и руководителя школы кандидатов в офицеры.

Как пишет NHK, Минобороны Японии планирует довести долю женщин среди старших офицеров в следующем году как минимум до 5%.

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С 1990-х женщины получают высокие военные звания и занимают важные должности в американской армии, ключевой союзнице Японии в сфере обороны. Так, в США звание генерал-лейтенанта впервые присвоили женщине в 1996 году, а генерала армии — в 2008-м. А в минувшем ноябре женщина-адмирал впервые стала командующей военно-морскими силами страны.

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