ВМС США впервые возглавила женщина

Лиза Франкетти (Фото: U.S. Department of Defense / Reuters)

Сенат США утвердил адмирала Лизу Франкетти на должность начальника военно-морских сил. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

Лиза Франкетти также стала первой женщиной, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штаба и которая стала командующей ВМС, сообщает Reuters.

Начальником штаба Военно-воздушных сил США был назначен генерал Дэвид Эллвин. За кандидатуры Франкетти и Элвина проголосовали 95 сенаторов, один был против. На должность помощника коменданта корпусом морской пехоты был утвержден генерал-лейтенант Кристофер Махони. За него проголосовали 86 сенаторов.

Лиза Франкетти родилась в 1964 году в Рочестере, штат Нью-Йорк. Образование она получила в Северо-Западном университете, где защитила диплом бакалавра журналистики. После этого Франкетти отучилась в Университете Феникса, штат Аризона, где получила степень магистра в области организационного менеджмента, говорится в ее биографии на сайте Министерства обороны США.

Она также училась в Военно-морском колледже и проходила подготовку по программе обучения офицеров морского резерва, откуда выпустилась в 1985 году и тогда же пошла служить на флот.

Лиза Франкетти служит на флоте 38 лет. За это время она занимала разные офицерские должности, начав службу с должности офицера вспомогательных служб и офицера первого дивизиона на эсминце «Шенандоа». Служила также на танкере «Мононгахила», эсминце «Моосбругер». Позже ее назначили на должность старшего офицера эскадры эсминцев. Первым кораблем под командованием Франкетти был эсминец «Росс».

В 2010 году Франкетти командовала учениями «Тихоокеанское партнерство» — во время них отрабатывается взаимодействие США с союзниками в Тихом океане при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. В разные годы занимала должности командующего ВМС США в Корее, командующего 9-й и 15-й авианосными группами, командующего 6-м флотом США в Средиземном море. С 2020 по 2022 год занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штаба.

Кандидатуру Лизы Франкетти на пост начальника штаба ВМС 21 июля внес Джо Байден. В письменном заявлении он отметил, что Франкетти — вторая женщина, когда-либо получившая звание четырехзвездочного адмирала в ВМС США, и что после утверждения на должность она станет первой женщиной в истории США, которая войдет в состав Объединенного комитета начальников штаба.