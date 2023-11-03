 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ВМС США впервые возглавила женщина

Лиза Франкетти
Лиза Франкетти (Фото: U.S. Department of Defense / Reuters)

Сенат США утвердил адмирала Лизу Франкетти на должность начальника военно-морских сил. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

Лиза Франкетти также стала первой женщиной, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штаба и которая стала командующей ВМС, сообщает Reuters.

Начальником штаба Военно-воздушных сил США был назначен генерал Дэвид Эллвин. За кандидатуры Франкетти и Элвина проголосовали 95 сенаторов, один был против. На должность помощника коменданта корпусом морской пехоты был утвержден генерал-лейтенант Кристофер Махони. За него проголосовали 86 сенаторов.

Лиза Франкетти родилась в 1964 году в Рочестере, штат Нью-Йорк. Образование она получила в Северо-Западном университете, где защитила диплом бакалавра журналистики. После этого Франкетти отучилась в Университете Феникса, штат Аризона, где получила степень магистра в области организационного менеджмента, говорится в ее биографии на сайте Министерства обороны США.

Она также училась в Военно-морском колледже и проходила подготовку по программе обучения офицеров морского резерва, откуда выпустилась в 1985 году и тогда же пошла служить на флот.

Лиза Франкетти служит на флоте 38 лет. За это время она занимала разные офицерские должности, начав службу с должности офицера вспомогательных служб и офицера первого дивизиона на эсминце «Шенандоа». Служила также на танкере «Мононгахила», эсминце «Моосбругер». Позже ее назначили на должность старшего офицера эскадры эсминцев. Первым кораблем под командованием Франкетти был эсминец «Росс».

В 2010 году Франкетти командовала учениями «Тихоокеанское партнерство» — во время них отрабатывается взаимодействие США с союзниками в Тихом океане при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. В разные годы занимала должности командующего ВМС США в Корее, командующего 9-й и 15-й авианосными группами, командующего 6-м флотом США в Средиземном море. С 2020 по 2022 год занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штаба.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

Кандидатуру Лизы Франкетти на пост начальника штаба ВМС 21 июля внес Джо Байден. В письменном заявлении он отметил, что Франкетти — вторая женщина, когда-либо получившая звание четырехзвездочного адмирала в ВМС США, и что после утверждения на должность она станет первой женщиной в истории США, которая войдет в состав Объединенного комитета начальников штаба.

Теги
ВМС США Адмирал Лиза Франкетти
Материалы по теме
Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря
Политика
В США впервые в истории выдвинули женщину на пост начальника штаба ВМС
Политика
WSJ узнала, что ВМС США слышали звук разрушения «Титана» после погружения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Путин отметил изменение риторики Запада о «победе на поле боя» Политика, 16:59
Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток Политика, 16:44
Как переехать и перевезти бизнес в Армению — три понятных шага Pro, 16:44
Природные ресурсы России. Путеводитель РБК+, 16:43
«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн Бизнес, 16:40
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 16:40
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Задержан блогер Аяз Шабутдинов. В чем причина и чем он известен Life, 16:37
Путин назвал беспорядки в Махачкале событием, а не тенденцией Политика, 16:36
МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве Бизнес, 16:28
Как увеличить продажи через сайт: разбираем опыт поставщиков Pro, 16:22
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 16:21
Махачев рассказал, какую травму получил в бою с Волкановски Спорт, 16:20
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19