Протесты таксистов из-за запрета проезда в дни Олимпиады в Париже. Видео
Национальный профсоюз водителей такси (INV) недоволен ограничениями, наложенными правительством на работу таксистов в период Олимпиады 2024 года. Как сообщает Le Monde, проезд по выделенным линиям «олимпийских маршрутов» общей протяжностью 185 км по всей стране будет разрешен только для транспорта служб спасения, аккредитованным олимпийским автобусам и городским такси со счетчиками. Водители опасаются, что ограничения сохранятся и после окончания Игр.
По словам главы INV Брахима Бена Али, в акции примут участие до 2 тыс. человек. Она носит название «Операция «Улитка», таксисты заняли часть кольцевой магистрали от Порт-де-Венсен до Порт-де-Жантийи протяженностью 7 км и двигались по ней с предельно низкой скоростью. Акция завершилась вечером около здания Министерства транспорта, после этого там прошел митинг.
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