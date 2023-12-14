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Прямая линия Путина ,  
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Прямая линия и пресс-конференция Путина продлились более четырех часов

Прямая линия и пресс-конференция Путина продлились четыре часа и четыре минуты
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2023 году продлилась четыре часа и четыре минуты. Трансляцию мероприятия под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» вел РБК.

Путин начал отвечать на вопросы граждан и журналистов в 12:09 по московскому времени и закончил спустя чуть более чем четыре часа. Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве.

Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и продолжался до начала трансляции. Как отмечает «Интерфакс», к концу прямого эфира главе государства поступило около 3 млн вопросов, президент ответил на несколько десятков из них.

В 2021 году прямая линия Путина шла три часа и 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 70 вопросов. Пресс-конференция того же года продолжалась три часа и 56 минут, Путин ответил на 50 вопросов.

В 2022 году оба мероприятия не проводились, а в 2023 году форматы были объединены.

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Рекордной по продолжительности стала пресс-конференция 2008 года — она продлилась четыре часа и 40 минут. Рекорд по длительности прямой линии был поставлен в 2013 году — тогда президент общался с россиянами четыре часа и 47 минут.

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политик, президент России

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