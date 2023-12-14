Минсельхоз объяснил данные о возможном росте цен на шоколад

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Стоимость шоколадных изделий в основном зависит от цен на сырье, которое не производится на территории России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза России.

На цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России. Изменение стоимости шоколада связано с изменением курса рубля, а также опасениями сокращения урожая в основных странах — производителях какао-бобов: Кот-д’Ивуаре и Гане.

По данным Минсельхоза, за десять месяцев 2023 года производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, в неупакованном виде выросло на 10,8% и достигло 215,5 тыс. т, шоколада в упакованном виде — на 7,4%, до 243,3 тыс. т.

Ранее несколько производителей шоколадных кондитерских изделий в разговоре с РБК предупредили о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, логистики и упаковки, а также ослабления рубля. По их прогнозам, с 1 января 2024 года цены вырастут в среднем на 20%.

С начала 2023 года курс рубля упал по отношению к доллару на 29%, а логистика подорожала как минимум на 35%. За последний год сырье выросло в цене в среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%.

В конце июня цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за 46 лет, сообщало агентство Reuters: стоимость 1 т какао на Межконтинентальной бирже в Лондоне достигла £2,6 тыс. ($3269) для контрактов с поставкой в сентябре — это стало самой высокой ценой с 1977 года.