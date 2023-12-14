Нарышкин предложил странам СНГ ответ на стратегию Запада

Сергей Нарышкин (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Странам СНГ следует объединить усилия для противодействия деструктивной деятельности западных стран, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ в Минске.

По его мнению, стратегию Запада на пространстве СНГ можно сформулировать как «разделяй и властвуй». «Ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип, <...> и звучит он как «объединяй и веди», — сказал Нырышкин (цитата по ТАСС).

Глава СВР призвал повышать «внутреннюю консолидацию» обществ стран СНГ, а также усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами. Нарышкин заявил, что западные страны пытаются подорвать действующие системы власти стран СНГ с помощью разжигания сепаратистских и ксенофобских настроений, передает БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что зарубежные спецслужбы пытаются создать на территории государства «экстремистские ячейки». «Формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников», — утверждает он.

По словам Лукашенко, российские и белорусские правоохранители «уже десятка два задержали групп террористов». В качестве примеров совершенных террористических актов он привел подрывы железных дорог.

Председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель накануне заявил, что семь групп в Польше готовятся к совершению терактов и захвату объектов на территории Белоруссии. По его словам, «наиболее агрессивной хоругвью» руководит белорус, который «убежал за границу».