Нарышкин предложил странам СНГ ответ на стратегию Запада
Странам СНГ следует объединить усилия для противодействия деструктивной деятельности западных стран, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ в Минске.
По его мнению, стратегию Запада на пространстве СНГ можно сформулировать как «разделяй и властвуй». «Ответом на эту разрушительную стратегию может быть только противоположный принцип, <...> и звучит он как «объединяй и веди», — сказал Нырышкин (цитата по ТАСС).
Глава СВР призвал повышать «внутреннюю консолидацию» обществ стран СНГ, а также усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами. Нарышкин заявил, что западные страны пытаются подорвать действующие системы власти стран СНГ с помощью разжигания сепаратистских и ксенофобских настроений, передает БелТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что зарубежные спецслужбы пытаются создать на территории государства «экстремистские ячейки». «Формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников», — утверждает он.
По словам Лукашенко, российские и белорусские правоохранители «уже десятка два задержали групп террористов». В качестве примеров совершенных террористических актов он привел подрывы железных дорог.
Председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель накануне заявил, что семь групп в Польше готовятся к совершению терактов и захвату объектов на территории Белоруссии. По его словам, «наиболее агрессивной хоругвью» руководит белорус, который «убежал за границу».
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