Российская школа заняла первое место в международном рейтинге
Российская частная школа «Летово» заняла первое место в рейтинге образовательных учреждений с программами Международного бакалавриата Global Top IB Schools 2023 года, сообщается на сайте консалтингового агентства IB Schools.
Занявшая первое место школа стала единственным российским образовательным учреждением в списке. Средний балл учеников «Летово» в 2023 году составил 42,1 из 45 возможных.
В пятерку лучших Global Top IB Schools 2023 также вошли сингапурская Англо-китайская школа, гонконгский Колледж святого Павла, Международная школа Токио и школа при Королевском колледже Лондона.
«Летово» — российская частная школа, аккредитованная по программе Международного бакалавриата (IB). Это означает, что ее выпускники получают как российский аттестат, так и международный диплом. Школа открылась в 2018 году, ее основал владелец группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович. В 2022-м она также заняла первое место в рейтинге лучших школ IB.
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