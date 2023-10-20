Греф предложил ввести в школах предмет «Предпринимательство»

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В школах России следует ввести предмет «Предпринимательство» и расширить сферу предмета «Технологии», чтобы в стране росли объемы венчурных инвестиций. С таким предложением выступил глава Сбербанка Герман Греф на сессии международного экспортного форума «Сделано в России».

Греф заявил, что в России сфера инвестиций в венчурные проекты «очень сильно недоразвита». Он подчеркнул, что создание благоприятных условий для развития в отраслях, связанных с инновациями и технологиями, — это удел государства. По его мнению, в первую очередь нужна инфраструктура, например технопарки, и «изменение модели поведения людей».

«Мы не дорабатываем в школах. Мы должны в школах вводить предмет «Предпринимательство», значительно больше расширять предмет «Технологии». Там создаются предпосылки и мечты быть предпринимателем», — предложил Греф.

Он отметил, что в целом по миру в 2022 году объем инвестиций в венчурные проекты упал примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом — с $750 млрд до $500 млрд. По его мнению, «во что бы то ни стало нужно предпринять экстраординарные усилия, чтобы как минимум восстановить этот рынок».