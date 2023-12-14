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Кадры, как машины пропадают в облаке пара из-за аварии в Южно-Сахалинске

Появились кадры аварии на теплотрассе в Южно-Сахалинске

Кадры, как машины пропадают в облаке пара из-за аварии в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске из-за аварии на тепловых сетях без отопления остались около 40 домов. Ремонтники рассчитывают устранить последствия аварии до четырех часов дня по местному времени. На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как облака пара окутали улицы. За ним не видно проезжающие по улице машины.

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Фото:Николай Михальченко / ТАСС

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Теги
Южно-Сахалинск теплоавария теплотрасса

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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Почти 40 домов остались без тепла на Сахалине
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