Кадры, как машины пропадают в облаке пара из-за аварии в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске из-за аварии на тепловых сетях без отопления остались около 40 домов. Ремонтники рассчитывают устранить последствия аварии до четырех часов дня по местному времени. На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как облака пара окутали улицы. За ним не видно проезжающие по улице машины.
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