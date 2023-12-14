В Южно-Сахалинске 40 домов остались без тепла после аварии

Почти 40 домов остались без тепла на Сахалине

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Около 40 домов остались без тепла в Южно-Сахалинске из-за аварии на теплосетях, сообщается в телеграм-канале в администрации города.

«Произошло повреждение на сетях около дома по адресу пр. Мира, 243. Сейчас на месте работают специалисты АО «Сахалинской коммунальной компании». Ситуация находится на контроле департамента городского хозяйства», — говорится в сообщении.

По данным городских властей, без теплоснабжения после аварии остались около 40 многоквартирных домов в центре Южно-Сахалинска — на улицах Поповича, Горького, Комсомольской, а также проспектах Победы и Мира. Ремонтники рассчитывают устранить последствия аварии до четырех часов дня по местному времени (10:00 мск).

Ранее в четверг из-за аварии на станции распределения электроэнергии отключился свет в 61 жилом доме Владивостока. Прокуратура Первореченского района города сообщила, что организовала проверку по факту перебоев в работе подстанции «Голубинка», которые затронули более 13 тыс. жителей. Параллельно произошло отключение горячей воды в домах на другой улице столицы Приморья, в результате чего была организована еще одна проверка.