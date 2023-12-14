Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел
По Белгородской области за сутки зафиксировали около 60 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- В селе Щетиновка зафиксировано три прилета. По селу Солнцевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по таможенному посту МАПП «Нехотеевка» — два, по селу Журавлевка — 14. Также в селах Журавлевка и Щетиновка сброшено по два взрывных устройства с БПЛА.
- В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — установлено два прилета.
- В Волоконовском районе по окраине села Новое выпущено три минометных снаряда, по окраине хутора Старый — два.
- В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка — зафиксировано два прилета.
- По окраине села Колотиловка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье — один артиллерийский снаряд. Также на окраине Староселья противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
- В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В хуторе Балки и селе Муром взорвались два БПЛА. По селу Белянка выпущено восемь минометных снарядов, по селу Муром и хутору Мухин — соответственно один и два минометных снаряда.
Пострадавших в этих населенных пунктах нет.
В Краснояружском районе недалеко от хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Пострадали три человека. В областной больнице сейчас находится мужчина с частичной ампутацией нижних конечностей. Врачи провели операцию, он находится в реанимации под ИВЛ в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших находятся сейчас в городской больнице № 2 города Белгорода: у женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, у мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.
После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. За 12 декабря по региону было выпущено 17 снарядов: атакам подверглись населенные пункты в Белгородском и Грайворонском районе и Шебекинском городском округе.