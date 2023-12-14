Как проезжали первые машины после открытия границы Финляндии. Видео
В ночь на 14 декабря Финляндия открыла два пункта пропуска — «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии). С финской стороны на КПП «Ваалимаа» выстроилась очередь в несколько десятков машин. При этом финские пограничники не почистили подъезд к воротам, и водителям пришлось самим расчищать снег после сильных снегопадов.
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