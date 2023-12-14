В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области прозвучали взрывы, сообщают УНИАН и ТСН.

По данным агентства, взрывы раздались в городе Килия. Вечером 13 декабря также сообщалось о взрывах в Одессе.

Глава администрации Олег Кипер призывал жителей Измаильского, Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытии.

В Снигиревке Николаевской области также произошел взрыв, сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта, его слова приводит Суспільне.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.