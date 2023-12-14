 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одесской области прозвучали взрывы, сообщают УНИАН и ТСН.

По данным агентства, взрывы раздались в городе Килия. Вечером 13 декабря также сообщалось о взрывах в Одессе.
Глава администрации Олег Кипер призывал жителей Измаильского, Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытии.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В Снигиревке Николаевской области также произошел взрыв, сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта, его слова приводит Суспільне.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Одесская область взрывы
Материалы по теме
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
В Херсоне прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
После взрыва в промзоне Уэльса начался пожар Общество, 02:39
В Одесской области раздались взрывы Политика, 02:36
Силуанов назвал «бюджетом победы» финансовый план до 2026 года Экономика, 02:14
Финляндия отказала в убежище беженцам, прибывшим осенью из России Политика, 02:02
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:58
FT узнала о встрече представителя Пентагона с китайским военным атташе Политика, 01:37
МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Политика, 01:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«ПСЖ» вышел из группы Лиги чемпионов после поражения прямого конкурента Спорт, 00:58
Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:58
Кадыров назвал количество жен, которое нужно для счастья Общество, 00:52
Экс-главу BP лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров Бизнес, 00:48
В Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО Политика, 00:10
Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию Общество, 00:00
Финляндия откроет два КПП на границе с Россией Политика, 00:00