В центре Москвы во время прямой линии перекрыли несколько улиц

Фото: DtRoad / Telegram

В Москве 14 декабря перекрыли движение автомобилей по улицам Ильинка и Варварка, сообщает дептранс в своем телеграм-канале. Проезд между улицами и парковки в этой зоне будут временно недоступны.

14 декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. С 0:01 до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка (от Новой площади до Красной площади), улица Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста) и проезд между улицами в районе дома 5 по Красной площади.

Дептранс рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок в центр — метро, МЦК, МЦД.