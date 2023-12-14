 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Город ,  
0 

В центре Москвы во время прямой линии перекрыли несколько улиц

Дептранс: в центре Москвы 14 декабря перекрыты улицы Ильинка и Варварка
Сюжет
Новости Москвы
Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

В Москве 14 декабря перекрыли движение автомобилей по улицам Ильинка и Варварка, сообщает дептранс в своем телеграм-канале. Проезд между улицами и парковки в этой зоне будут временно недоступны.

14 декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. С 0:01 до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка (от Новой площади до Красной площади), улица Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста) и проезд между улицами в районе дома 5 по Красной площади.

Дептранс рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок в центр — метро, МЦК, МЦД.

Сколько длились прямые линии Путина и сколько было вопросов. Инфографика
Политика

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Москва центр Москвы перекрытие движения Дептранс
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Кремль раскрыл темы вопросов Путину на прямой линии
Политика
Путин начал смотреть вопросы к прямой линии
Политика
Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Водителям пришлось самостоятельно чистить снег при въезде на финский КПП Политика, 10:41
Гошу Рубчинского назначили главным дизайнером бренда Yeezy Канье Уэста Life, 10:36
Как сделать так, чтобы бизнес процветал даже при взрыве очередного пузыря Pro, 10:35
Владелец бывших мощностей Heineken купил «Белый кремль» Бизнес, 10:25
Мосбиржа запустит премиальный опцион на основной рублевый индекс Инвестиции, 10:25
Пенсионный рынок — 2024: новые вызовы, задачи и возможности Отрасли, 10:24
Нижний Новгород и Челябинск обогнали Москву по росту цен на жилье за год Недвижимость, 10:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В центре Москвы во время прямой линии перекрыли несколько улиц Город, 10:20
От квартиры до страны: как российские города становятся «умнее» Национальные проекты, 10:19
Курс биткоина восстановился до $43 тыс. после публикации макроданных США Крипто, 10:18
СК задержал первого замглавы Джидинского района Бурятии по делу о взятке Общество, 10:15
Малкин вошел в топ-5 лучших ассистентов в истории НХЛ среди европейцев Спорт, 10:10
Индекс Dow Jones установил рекорд после заседания ФРС по ставке Инвестиции, 10:09
Кандидат в президенты США заявил, что Украина должна уступить территории Политика, 10:08