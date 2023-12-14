В центре Москвы во время прямой линии перекрыли несколько улиц
В Москве 14 декабря перекрыли движение автомобилей по улицам Ильинка и Варварка, сообщает дептранс в своем телеграм-канале. Проезд между улицами и парковки в этой зоне будут временно недоступны.
14 декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. С 0:01 до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка (от Новой площади до Красной площади), улица Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста) и проезд между улицами в районе дома 5 по Красной площади.
Дептранс рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок в центр — метро, МЦК, МЦД.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени