Сколько длились прямые линии Путина и сколько было вопросов. Инфографика
Самой длительной из прямых линий была в 2018 году — тогда президент России отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 20 минут. За это время он успел ответить на 79 вопросов из поступивших 2,5 млн. Годом позже он ответил на 81 вопрос за 4 часа 8 минут.
Из пресс-конференций Путина дольше всего длилось общение с журналистами в 2008 году — тогда оно заняло 4 часа 40 минут. За это время президенту задали 106 вопросов.
В 2023 году форматы прямой линии и пресс-конференции будут объединены.
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