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Политика ,  
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Трамп предложил кандидатам в президенты США пройти тест на интеллект

Трамп предложил кандидатам в президенты США пройти тест на интеллект
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Vincent Alban / Reuters)

Всем претендентам на пост президента США следует пройти тест на умственные способности, заявил бывший глава государства Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Айове.

«Я прошел медосмотр, и прошел с блеском. И я сдал когнитивный экзамен», — сказал Трамп (цитата по The Hill). Он заявил, что всех, кто баллотируется на пост президента США, следует обязать сдавать тест на умственные способности. Трамп высказал мнение, что нынешний глава государства Джо Байден «не способен сдать когнитивный экзамен».

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Политика
Дональд Трамп

Ранее члены Республиканской партии неоднократно настаивали на обязательном когнитивном тестировании президента США. В частности, бывший постоянный представитель США при ООН и кандидат в президенты на выборах 2024 года Никки Хейли выступала за обязательную проверку умственных способностей политиков старше 75 лет.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке помимо Трампа и Хейли участвуют пять политиков от Республиканской партии, трое независимых кандидатов и столько же демократов, в том числе действующий глава государства Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет.

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