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Общество ,  
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Умер работавший над цветным телевидением в СССР ученый Шендерович

Умер работавший над цветным телевидением в СССР Абрам Шендерович
Абрам Шендерович
Абрам Шендерович (Фото: ENews112 / Telegram)

Умер один ученый Абрам Шендерович, сообщил РБК друг семьи Константин Андреев. Ему было 96 лет. «Да, сегодня ночью [скончался]», — рассказал Андреев.

В автобиографии «Жизнь и судьба» от 2017 года он рассказал, что некоторое время проработал в Госрадиотресте, а затем перешел в НИИ Радио, где работал над переходом от черно-белого вещания к цветному. В институте разработали собственную систему цветопередачи, однако советское правительство сделало выбор в пользу французской системы SECAM. «Для технического персонала связи эта аппаратура была незнакома, а специалистов в ННИР было всего несколько человек. Требовалось издание специальной технической литературы по цветному телевизионному вещанию, и мною было написано несколько книг и несколько технических предложений для улучшения передачи по радиорелейным линиям сигнала SECAM», — описал суть своей работы ученый.

Абрам Шендерович родился 23 марта 1927 года в Слуцке Белорусской ССР. Он рассказывал, что в 1937 году, когда его семья жила в Саратове, НКВД из-за доноса заинтересовался его отцом, работавшего портным. Они провели обыск, а один из сотрудников ведомств остался ждать мужчину на ночь, но тот не вернулся благодаря предупреждению соседки, а сразу уехал в Крым. Вскоре его семья последовала за ним, а после начала войны они уехали с полуострова в Узбекистан.

В 1950-м Шендерович окончил Ленинградский Электротехнический институт по специальности «радиолокация» и устроился на казанский радиозавод. КГБ стало известно о переписке отца со своей сестрой, живущей в США, и оно отказало в выдаче допуска к секретным материалам. В 1951-м он уехал в Москву.

Ученый — один из авторов книги «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи» (1973). В аннотации к ней сказано, что она освещает «вопросы передачи сигналов изображения и звука в одном стволе радиорелейных линии, возможности передачи этих сигналов в сокращенной полосе частот».

Он отвечал за телевидение в кабинете Леонида Брежнева, пишет «Звезда».

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