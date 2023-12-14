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Общество ,  
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В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата

В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Брауна

В Польше объявили сбор для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи огнетушителем, сообщает Rzeczpospolita. Ранее его лишили половины зарплаты за три месяца и всех пособий за полгода.

По данным издания, сбор 50 тыс. злотых (около $12,5 тыс.) объявили на платформе zrzutka.pl, его целью назвали поддержку «деятельности депутата Брауна» и оказание помощи в оплате юридических услуг при дальнейших разбирательствах. За несколько часов удалось собрать свыше 73 тыс. злотых (около $18,1 тыс.), издержки пообещали пожертвовали в правозащитный фонд.

Позднее сбор отключил организатор, все поступившие средства, согласно сообщению на сайте платформы, вернутся пользователям, уточнил Do Rzeczy.

В Польше начали проверку депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
Общество
Гжегож Браун (в центре)

Браун 12 декабря потушил порошковым огнетушителем зажженные в здании парламента свечи по случаю Хануки — еврейского праздника. По словам депутата сейма Шимона Головни, Браун «нарушил личную неприкосновенность одного из людей, которые пытались его остановить», выкрикивая «скандальные и оскорбительные» комментарии.

За такое поведение депутата исключили из участия в нынешней сессии парламента. Сам Браун назвал атрибуты еврейского праздника «сатанистскими» и заявил, что в польском сейме не должны зажигать свечи на Хануку. По законам Польши депутата или сенатора не могут привлечь к уголовной ответственности без согласия сейма или сената.

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Теги
Польша депутат евреи праздники

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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прямо на сайте РБК
Читать

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